Oasport.it - Omloop Nieuwsblad 2025: il percorso ai raggi X. Sette sterrati ed undici muri, con il finale Muro di Grammont-Bosberg

Larappresenta da sempre l’apertura del lungo calendario di classiche in territorio belga. Comincia dunque quel periodo della stagione dovee pavé diventano protagonisti. Quest’anno si celebra l’ottantesima edizione, che vedrà la partenza da Gand e l’arrivo a Ninove dopo quasi duecento chilometri (194,6).Ilnon è particolarmente cambiato rispetto alle ultime edizioni, anche se i tratti di pavé sono stati ridotti a, due in meno rispetto all’anno scorso. La prima parte è abbastanza tranquilla per il gruppo, mentre è negli ultimi ottanta chilometri che si decide la corsa con una serie di tratti in pavé e soprattutto i variche i corridori si troveranno ad affrontare (in totale).I più complicati sono proprio gli ultimi due, dove probabilmente si deciderà la corsa.