Omidicio a Montepiano, confessa il figlio 22enne della vittima

VERNIO – Non è pentito David Morganti, ilche ha sostanzialmenteto l’omicidiomadre, Anna Villani di 60 anni nella villetta di, frazione di Vernio, nella notte fra il 24 e il 25 di febbraio.Il giovane ha sostenuto l’interrogatorio con il sostituto procuratore Laura Canovai, con l’aiuto di un interprete del linguaggio dei segni, in quanto sordomuto. Il giovane avrebbe detto alla pm: “Ho fatto la cosa giusta”, affermando che avrebbe dovuto uccidere anche il padre, che non viveva più nella stessa casa, il fratello, lo zio e il nonno perché sarebbero stati cattivi con lui e lo avrebbero deriso. Il giovane avrebbe raccontato di violenze e vessazioni ricevute in famiglia fin dalla sua giovane età: “Mi posso liberare delle violenze del passato solo se loro muoiono”.