Omicidio Fiorenza Rancilio massacrata da figlio, attesa per la sentenza. Battaglia di perizie psichiatriche

Milano, 26 febbraio 2025 – Dovrebbe essere emessa nel primo pomeriggio ladel processo a Guido Pozzolini Gobbi, accusato di aver ucciso la madre, ereditiera di una nota famiglia di immobiliaristi, colpendola con un manubrio da palestra nella loro abitazione in pieno centro a Milano nel dicembre del 2023., così è stata uccisa: piumone sulla faccia e colpi col peso da palestra Davanti ai giudici della Corte d'Assise, il difensore Francesco Isolabella ha chiesto l'assoluzione per incapacità di intendere e volere, in quanto il 36enne è affetto da "schizofrenia paranoide", una "patologia" dalla quale secondo la difesa sarebbe scaturito l'. Della stessa ipotesi è convinto anche lo psichiatra Ranieri Rossetti, nominato dalla pmIlaria Perinu, che a sua volta ha chiesto che venga assolto pervizio totale di mente.