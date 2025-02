Ilfattoquotidiano.it - Omicidio Fiorenza Rancilio, assolto il figlio per infermità mentale. Misura di sicurezza in una Rems per 10 anni

Il corpo disteso nel salotto della sua casa di via Crocefisso, in pieno centro a Milano. Una lesione al cranio. E ilritrovato in stato confusionale all’interno dell’abitazione. Questa la scena che si trovarono di fronte coloro che entrarono nell’appartamento di, 73enne della storica dinastia immobiliare del Gruppo Palladium, il 13 dicembre 2023. Oggi la Corte d’assise di Milano haper vizio totale di mente Guido Pozzolini Gobbi, il 37ennedella vittima. L’uomo, affetto da patologia psichiatrica e con diversi ricoveri alle spalle, era imputato divolontario aggravato.I giudici popolari, presieduti dalla giudice Alessandra Bertoja, hanno accolto la richiesta della pm Ilaria Perinu che aveva chiesto di assolvere l’uomo per