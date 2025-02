Ilgiorno.it - Omicidio di “Rambo” Bolzoni, dalle 35 coltellate alle chiavi dell’auto scomparse: ecco cosa sappiamo e i misteri da svelare

Lodi, 26 febbraio 2025 – Si sono conclusi verso le 16 di ieri gli interrogatori di garanzia per la convalida del fermo dei due uomini arrestati per l’di Roberto “, il sessantunenne lodigiano trovato ucciso nella sua auto in piazza Omegna. Gli indagati sono Roberto Zuccotti, 48enne con precedenti penali per spaccio, residente di Crespiatica, e il nipote Andrea Gianì, di 29 anni, residente in via Luigi Bay a Lodi, a meno di un chilometro dalla residenza di. I legali di Zuccotti, Elena Veronesi e Andrea Arcidiacono, hanno fatto sapere, all’uscita dall’udienza, che l’uomo è sereno e che si è avvalso della facoltà di non risponderedomande del gip Ivonne Fiorella Calderon. Gianì, assistito dal legale Alessandro Corrente, ha invece ribadito la sua estraneità ai fatti.