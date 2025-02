Lanazione.it - Omaggio ai Genesis, a Firenze il concerto-spettacolo dedicato al tour 1972/73

, 26 febbraio 2025 - Ildella consacrazione, quello che iintrapresero tra ile il 1973 dopo l’uscita degli album “Nursery Cryme” e “Foxtrot”. Un live segnato da brani iconici e da un innovativo impatto visivo che, per la gioia dei fan, torna martedì 4 marzo al Teatro Cartiere Carrara dineldei The Musical Box, la band canadese che da oltre trent’anni riporta in scena gli spettacoli deidel periodo d'oro. Si tratta dell’unica formazione autorizzata e supportata dalla stessa band britannica e da Peter Gabriel. I biglietti (posti numerati da 38 a 57,50 euro), sono disponibili online su www.ticketone.it, sul sito del teatro www.teatrocartierecarrara.it e nei punti Box Office Toscana www.boxofficetoscana.it/punti-vendita (tel. 055.210804). In questo nuovo“The Original/73”, The Musical Box propongono brani tratti dagli album “Nursery Cryme” e “Foxtrot”, accanto ad alcuni inediti.