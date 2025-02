Lettera43.it - Oltre 20 dipendenti del Doge si sono licenziati protestando contro Elon Musk

Martedì negli Stati Uniti 21federali hanno rassegnato le proprie dimissioni dal Dipartimento per l’efficienza governativa (), guidato dasu incarico del presidente Donald Trump, denunciando la volontà della nuova amministrazione di «smantellare i servizi pubblici essenziali». «Abbiamo giurato di servire il popolo americano e rispettare la Costituzione al di là delle amministrazioni presidenziali», hanno scritto i 21 dimissionari in una lettera visionata dall’Associated Press. «Tuttavia, è ormai chiaro che non possiamo più onorare tali impegni». La decisione è arrivata come segno di protesta per i licenziamenti di massa operati dal, che finora hanno colpito circa 10 milafederali. Le dimissionistate precedute da diverse manifestazioninegli ultimi giorni.