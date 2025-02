Okoye | la serie Marvel con Danai Gurira è stata messa da parte

Leggi su Cinefilos.it

: lacondaCi sono state segnalazioni di unadi spin-off di Black Panther in circolazione negli ultimi due anni. Sappiamo che laanimata Eyes of Wakanda è ancora in produzione, ma ora abbiamo la conferma che il progetto che era provvisoriamente intitolatoand the Midnight Angels non andrà avanti.Durante un’intervista con il canale YouTube Pay or Wait, Brad Winderbaum dellaha promesso che rivedremonei panni della guerriera Wakandiana altamente qualificata, ma non sul piccolo schermo. “Penso che i fan disaranno entusiasti di vederla tornare, ma non credo che sarà in unatelevisiva. Non posso dire dove e quando, ma penso che ci sia molto da aspettarsi”.Probabilmente non sarà una grande sorpresa, poiché l’anno scorso si è parlato della possibilità che lavenisse inserita in unalive-action separata di World of Wakanda.