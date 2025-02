Ilrestodelcarlino.it - “Oggi ti ammazzo”: minacce e bastonate alla compagna, per lui braccialetto elettronico

Bologna, 26 febbraio 2025 - Offendeva, minacciava di morte, umiliava e aggrediva a mani nude e con armi lache si è rivolta ai carabinieri per porre fine alle continue vessazioni e violenze che doveva subire. Misure cautelari per maltrattamenti e lesioni Per questo motivo nei confronti di un uomo sulla trentina, indagato per maltrattamenti contro familiari o conviventi e lesione personale aggravata, è scattata la misura cautelare dell’allontanamento dcasa familiare, con applicazione dello strumentodi controllo a distanza. La misura cautelare è stata emessa dal Giudice per le indagini preliminari, su richiesta del Pubblico Ministero che ha coordinato le indagini per ricostruire i fatti di cui l’indagato si sarebbe reso responsabile nei confronti della