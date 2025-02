Lanazione.it - Odissea zona industriale. Strade distrutte dai crateri. La rabbia dei lavoratori. Ecco i punti più pericolosi

PONTEDERAOgni volta che piove più del normale le buche tornano ad essere terribilmente pericolose per auto, moto e monopattini che quotidianamente transitano in via Olivetti e via Carpi soprattutto. Buche comeche si riempiono di acqua e non si capisce quanto siano profonde. Un problema purtroppo noto da molti anni ma per il quale ancora non è stata trovata una soluzione definitiva. Solo rattoppi con sacchi svuotati di bitume che durano qualche giorno o settimana e poi le buche tornano come prima. A lamentarsi sono i dipendenti delle aziende lì vicino, costretti ogni giorno a percorrere questepiù volte al giorno, facendo lo slalom tra gli avvallamenti ma soprattutto a mettere mano al portafogli ogni qualvolta una ruota entra in una buca e si spacca uno pneumatico o un cerchione.