"Occhio Spal, riemergere dalla D è un’impresa"

Massimo Gadda è uno che ne ha viste tante. Da una decina d’anni, praticamente dopo aver regalato allail pass della Lega Pro unica nella stagione 2013-14, ha trovato la propria dimensione in piazze importanti di serie D, un campionato dal quale è terribilmente difficile spiccare il volo verso il professionismo. "Meglio che lastia alla largaserie D, credetemi – scherza l’ex allenatore dei biancazzurri, ora al timone dell’Ancona –. A prescindere dal blasone delle società è difficile vincere il campionato, come ricorderanno i tifosi dellanell’unico torneo dilettantistico della storia del club: i biancazzurri diano il massimo in questo rush finale, la Lega Pro è da conservare a tutti i costi". Che idea si è fatto sulla? "Il valore della squadra è superiore a quello che dice la classifica.