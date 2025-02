Ilgiorno.it - Obicà alla Rinascente. Posti nella ristorazione

Commis di sala/runner, 1 posto Sede di lavoro: Milano (). Codice offerta Afolmet: 90977. Contratto: determinato, da 24 a 40 ore settimanali. Le risorse, si occuperanno della consegna food & beverage al tavolo, sbarazzo tavoli e rimpiazzo station di servizio. Retribuzione: per il full time Ral 19mila euro. Hostess/steward, 1 posto Sede di lavoro: Milano (). Codice offerta Afolmet: 90976. Contratto: determinato, da 24 a 40 ore settimanali. Le risorse, si occuperanno della gestione dell’accoglienza in fase di ingresso degli ospiti al ristorante. Ral 21mila euro per full time. Cameriere/a di sala, 1 posto Sede di lavoro: Milano (). Codice offerta Afolmet: 90973. Contratto: determinato Per informazioni sulle offerte: Afolmet.it