O si fa il genitore o si fa politica | no del centrodestra alle sedute da remoto per le donne in gravidanza

Treviglio. Il Consiglio Comunale di Treviglio dice no alla proposta, avanzata dal Pd, di consentireino ai neo genitori di poter seguire i lavori dell’aula da. A rigettare la mozione presentata nella serata di ieri, martedì 25 febbraio, ilche ha votato a sfavore di un testo volto ad agevolare l’impegno politico, bipartisan, delle consigliere di maggioranza e minoranza in dolce attesa o neo mamme, anche di piccoli in affido o adottati. La richiesta era infatti quella di permettere, a far riferimento dall’inizio del settimo mese dio, per tutta la durata della stessa, nel caso dia rischio, ai neo-genitori di partecipare ai Consigli mediante videoconferenza per un periodo di un anno dalla nascita.Una proposta, con prima firmataria la capogruppo Dem Matilde Tura, volta a rimuovere tutti gli ostacoli possibili affiché la partecipazione alla vitae all’attività delle istituzioni fosse accessibile e praticabile, promuovendo in modo pieno le pari opportunità, soprattutto in situazioni della vita particolarmente meritevoli di tutela.