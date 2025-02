Agi.it - Nuovo sequestro a Dhl per oltre 46 milioni di euro

AGI - La Procura di Milano ha sequestrato d'urgenza 46,8dia Dhl express Italy nell'ambito di un'inchiesta per una presunta frode fiscale Iva fra il 2019 e il 2023 con fatture inesistenti sugli appalti di somministrazione di manodopera. Le indagini del nucleo di polizia economico-finanziaria della Gdf di Milano e del Nil dei Carabinieri, coordinati dai pm Paolo Storari e Valentina Mondovì, hanno scoperto l'ennesima presunta complessa frode fiscale derivante dall'utilizzo, da parte della società finale, Dhl express Italy del meccanismo illecito di fatture per operazioni giuridicamente inesistenti a fronte della stipula di fittizi contratti d'appalto per la somministrazione di manodopera, in violazione della normativa di settore, che ha portato all'emissione e al conseguente utilizzo dei falsi documenti.