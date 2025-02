Ilrestodelcarlino.it - "Nuovo commissariato, i lavori ripartiranno"

Dopo un lungo stallo, si palesa un’accelerazione a breve nella realizzazione della nuova sede delPolizia di Stato e Stradale di Mirandola. La svolta annunciata dalla recente visita istituzionale lunedì nella Città dei Pico del sottosegretario al Ministero dell’Interno, Nicola Molteni, dedicata al tema della sicurezza sul territorio. Durante la presenza alla sede deldi via Fulvia il sottosegretario, accompagnato dal questore dottoressa Donatella Dosi e dalla sindaca Letizia Budri ha incontrato il dirigente Giuseppe Madonia e il personale in servizio, ribadendo l’impegno del Governo nel supportare le forze dell’ordine per garantire strumenti sempre più efficaci per la tutela della sicurezza pubblica, sia sul fronte dell’integrazione degli organici, che, nel caso di Mirandola, della sede.