Europa.today.it - Nuovo ciclone in arrivo, allerta meteo in 12 regioni: tornano temporali e neve

Leggi su Europa.today.it

Unsta per fare irruzione sull'Italia, portando un'ondata di maltempo con piogge intense e diffuse in diverse zone dello Stivale. Un vortice di aria fredda indalla Francia è atteso sul Mediterraneo per la giornata di oggi, mercoledì 26 febbraio, con rovesci eche.