Notizie.com - Nuovo bonus per le famiglie nel 2025, puoi ottenerlo senza domanda e Isee

Leggi su Notizie.com

Unda 190 euro può essere richiesto dallecon figli,la necessità di una specificae requisiti: tutto quello che c’è da sapere.Sono numerosi ie le agevolazioni rivolte alleche potranno essere richiesti durante l’anno in corso. Tra questi si inserisce un particolare, riservato ai nuclei familiari con figli a carico studenti che frequentano scuole dell’infanzia, elementari, medie e superiori.per lenel(Notizie.com)L’agevolazione in questione non solo è stata confermata anche per ilanno, ma anche potenziata: le, dunque, grazie a questa modifica, potranno ricevere un importo maggiore per determinate spese sostenute. Per ottenere illenon dovranno presentare unaspecifica e non sono richiesti requisiti economici ().