Nuovo blitz al Quarticciolo | droga trovata nei tubi dell’acqua

Leggi su Ilfaroonline.it

Roma, 26 febbraio 2025 – La cinturazione è scattata alle ore 9:00 di ieri mattina dopo un briefing che il Dirigente del V Distretto di P.S. Prenestino ha tenuto agenti della Polizia di stato, Militari dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, nonché della Polizia di Roma Capitale. L’area del, delimitata da Via Molfetta, via Cerignola, Via Manfredonia, Via Ostuni e via Trani è stata perimetrata con un avvicinamento concentrico dei contingenti della forza pubblica e gli equipaggi della Polizia Locale.Immigrazione clandestina, microcriminalità, spaccio di sostanze stupefacenti, abusivismo commerciale, sono le fattispecie delittuose che hanno orientato l’operato delle Forze e dei Corpi di Polizia che, ancora una volta, in attuazione del dispositivo di sicurezza tracciato dal Questore di Roma, hanno “occupato” il territorio di interesse, con controlli massivi che hanno interessato sia persone fisiche, che veicoli, senza trascurare attività commerciali.