Ilrestodelcarlino.it - Nuova Virtus in crisi. Un successo in 9 gare

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Continua a viaggiare a fari spenti laCesena, incappata nel suo momento più difficile della stagione di serie B di basket femminile. La squadra di coach Luca Chiadini è infatti alle prese con la quarta sconfitta consecutiva (si arriverebbe a cinque contando anche il recupero del match di andata contro Rimini, ma va ancora peggio allungando ulteriormente la statistica fino all’impietoso dato di un solomaturato nelle ultime novedisputate). Il risultato è una pesantissima zavorra a quota 20 punti, in una posizione passata dalle corroboranti alte cime della graduatoria, alle aride steppe di metà classifica. Lo spartiacque sono state in pratica le vacanze natalizie, alle quali la squadra era arrivata sognando in grande dopo una prima parte di stagione vissuta con l’acceleratore a tavoletta.