Nuova telecamera per fermare gli sversamenti illeciti di rifiuti

Telecamere pergli incivili che abbandonanoin strada. A Santa Maria Capua Vetere già da tempo sono stati installati occhi elettronici per far fronte all'inciviltà di alcune persone. Nei giorni scorsi è stato installato un impianto di videosorveglianza ambientale in via Roberto.