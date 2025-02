Ilrestodelcarlino.it - Nuova seggiovia del Corno alle Scale: quando iniziano (e finiscono) i lavori

Lizzano in Belvedere (Bologna), 26 febbraio 2025 – In un Appennino di nuovo imbiancato, si accelera per ladel. I tempi li dettaglia la sindaca di Lizzano Barbara Franchi, durante l’inaugurazione del nuovo tappeto di risalita nel campo scuola del comprensorio sciistico del. Il termine ultimo per evitare di perdere i finanziamenti è il 31 dicembre 2026, ma la prima cittadina confida di finire prima. Dopo il percorso a ostacoli a causa dei ricorsi amministrativi degli ambientalisti, è infatti arrivato il via libera dal Consiglio di Stato che ha respinto l’appello di varie associazioni. La sindaca: “Iinizieranno ad aprile” "Ora non bisogna perdere tempo: il nuovo impianto (che arriverà nei pressi del lago Scaffaiolo), va realizzata entro la fine dell’anno prossimo, ottenuta la proroga dei termini rispetto al 31 dicembre 2024.