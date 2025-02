Ilgiornaledigitale.it - Nuova Peugeot 2008 2027: come sarà la terza generazione del modello?

: Anticipazioni sullaLa futuradella, prevista inizialmente per ilma potenzialmente posticipata al 2029. L’auto segnerà un’evoluzione significativa rispetto all’attuale, sia in termini di design, tecnologia che motorizzazioni.Design Esterno: Più Moderno e DinamicoLaadotterà un linguaggio stilistico più aggressivo e aerodinamico, in linea con le ultime tendenze del marchio. Ci si aspetta:Frontale ridisegnato con lafirma luminosaa LED (probabilmente ispirata alla 408 e alla3008)Calandra attiva per migliorare l’aerodinamica e ridurre i consumiFiancate scolpite e una linea di cintura più alta per un look sportivoGruppi ottici posteriori innovativi, con una firma luminosa a tre artigli rinnovataL’auto potrebbe anche essere leggermente più lunga e più bassa, per una silhouette più slanciata.