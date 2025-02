Ilrestodelcarlino.it - Nuova apertura in centro

Alla presenza del sindaco Marco Fioravanti, dell’assessore Nico Stallone, del professor Stefano Papetti, del presidente del consiglio comunale Alessandro Bono e dei consiglieri Patrizia Petracci e Luigi Lattanzi, è stato inaugurato il nuovo laboratorio di vetreria artistica, ceramica e oggettistica di Anna Maria Falconi. Il nuovo laboratorio in via dei Tibaldeschi 16, a due passi da piazza del Popolo, è davvero un piccolo scrigno che contiene pezzi straordinariamente belli e unici. La Fam di Anna Maria Falconi, d’altronde, da anni è un punto di riferimento importante in città nella creazione di gioielli artistici in ceramica oro e vetro, creazione e restauro di vetrate artistiche, vetrate di arte sacra per chiese e cappelle private, mosaici in vetro e in pasta di vetro, ceramiche artistiche dorature e restauro di mobili antichi.