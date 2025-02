Quicomo.it - Nuova apertura in centro Como: Vertigo inaugura la sua terza gelateria in via Rusconi

Leggi su Quicomo.it

Nel cuore delstorico di, il panorama gastronomico si arricchisce con una, marchio già noto in città per la qualità del suo gelato artigianale. Dopo il successo dei due punti vendita di piazza San Fedele e via Porta,si espande con unain.