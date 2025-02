Quicomo.it - Nuova apertura in centro Como: Vertigo inaugura la gelateria in via Rusconi

Leggi su Quicomo.it

cambia indirizzo: ladi piazza San Fedele si trasferisce, in via, negli spazi che fino a poco tempo fa ospitavano il barber shop Martini Man, ora spostatosi in via Grassi. Il marchio, già noto in città per la qualità del suo gelato artigianale, prosegue la sua avventura.