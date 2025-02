Sport.quotidiano.net - Nuoto, quanti piazzamenti in vasca ad Avezzano. Sugli scudi il team della piscina di via Beethoven

IlCentro Italia, in collaborazione con Centro Italia, ha organizzato adil “V Carnival SwimMeet”, con oltre 700 atleti ine un ospite speciale come Massimiliano Rosolino. Grande soddisfazione per NS Emilia, che ha partecipato con gli atleti di Ferrara () e San Pietro in Casale vincendo la coppa come seconda società classificata. Di seguito i tanti podi degli atleti: Armaroli Riccardo oro 50, 100 e 200 rana cat. Assoluti, Bellarosa Martina argento 200 dorso cat. Juniores, Breggion Francesco argento 50, 100, 200 e bronzo 400 stile cat. Assoluti, Bruni Federico argento 200 dorso cat. Ragazzi, Buciuscanu Maddalena argento 400 stile e bronzo 50 stile cat. Juniores, Bulzoni Giorgia oro 100 farfalla, argento 200 misti e 100 dorso, bronzo 200 farfalla cat.