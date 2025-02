Iltempo.it - Nucleare di ultima generazione e mix con le rinnovabili, l'Italia allunga il passo

L'ilverso il, alla ricerca del mix energetico con leche potrà una volta per tutti chiudere la stagione del carbone. La mappa è stata aggiornata dal ministro per le Imprese, Adolfo Urso. Che, insieme al responsabile dell'Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin, ha in mano le chiavi della svolta energeticana. L'occasione è arrivata con l'audizione in commissione Attività Produttive, alla Camera, dove il titolare del Mimit ha aggiornato la tabella di marcia verso un ritorno dell'atomo, rigorosamente di, in. «L'Europa e anche l'si trovano oggi a un bivio strategico: come garantire competitività industriale e sostenibilità ambientale, in un quadro assolutamente necessario di sicurezza energetica quindi di sicurezza economica e di conseguenza di sicurezza nazionale.