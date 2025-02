Lapresse.it - Nucleare: Aiea, preoccupazione per aumento scorte Iran di uranio arricchito

Vienna (Austria), 26 feb. (LaPresse/AP) – Un nuovo rapporto dell’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica (), con sede a Vienna, afferma che all’8 febbraio l’possiede 274,8 chilogrammi dial 60%. Si tratta di undi 92,5 chilogrammi rispetto all’ultimo rapporto stilato dall’a novembre. Questo materiale è a un breve passo tecnico dai livelli di arricchimento per armi del 90%. Secondo il rapporto dello scorso novembre, leerano pari a 182,3 chilogrammi, mentre in agosto erano 164,7 chilogrammi. “L’significativo della produzione e dell’accumulo diad alto arricchimento da parte dell’, l’unico Stato non dotato di armi nucleari a produrre tale materiale, è fonte di grave”, si legge nel rapporto confidenziale.