Novità nel Rally delle Prealpi Orobiche: sei prove e base a San Pellegrino Terme

Sarà unrinnovato quello che AC Bergamo presenterà ai propri appassionati nell’ultimo weekend di marzo. La tradizionale corsa lombarda, giunta alla sua trentanovesima edizione, cambia nel segno del rinnovamento e della passione, sfoggiandospeciali impegnative e affascinanti.Primo segno di cambiamento è la sede di gara; il quartier generale della corsa sarà infatti a Sannel Palazzo del Municipio. Sempre nella nota località termale sarà ubicato il palco finale, dove verrà celebrato il vincitore della corsa dopo le seispeciali in programma. Saranno sei i tratti cronometrati che i concorrenti dovranno affrontare nell’arco della sola giornata di domenica; il format, snello e compatto, non potrà che piacere ai concorrenti che disputeranno undi CRZ in sole nove ore totali.