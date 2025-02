Lanazione.it - Notte di maltempo: frazione isolata per una grossa frana, allagamenti e alberi caduti

Massa Carrara, 26 febbraio 2025 –diin Toscana, con danni soprattutto in provincia di Massa Carrara. A causa delle insistenti piogge, unaha interessato la strada comunale per Vietina, attualmente chiusa al traffico. Da un post del comune di Montignoso, si apprende che lasi trova al momento, ma sono in corso le operazioni per liberare almeno parzialmente la carreggiata con un primo ripristino della viabilità previsto entro il primo pomeriggio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia municipale, la protezione civile e i tecnici comunali. Danni anche a Carrara e provincia. La sindaca Serena Arrighi fa sapere che lascorsa tra le 01:30 e le 3 sonosul territorio circa 60 millimetri di pioggia. Si è così registrato l’innalzamento dei torrenti principali, Carrione e Parmignola, che però al moment sono già rientrati nei livelli di guardia.