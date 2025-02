Ilrestodelcarlino.it - Notte di follia, le indagini. Al vaglio le telecamere. Il caso arriva in prefettura

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Testimonianze e. Si stanno muovendo lungo questi due assi ledei carabinieri sull’aggressione avvenuta nellatra sabato e domenica al parcheggio Diamanti. Gli investigatori dell’Arma, dopo aver raccolto le denunce dei tre giovani rimasti feriti, ora cercano ogni elemento utile per ricostruire i dettagli dell’accaduto e dare un nome e un volto ai responsabili del pestaggio. Al momento, le uniche informazioni che si hanno sono quelle rilasciate dalle vittime ai militari. Tutto comincia intorno alle 4 di domenica. Dopo la serata trascorsa al College di via Arianuova, sei giovani (un dj e cinque suoi amici, tutti di Rovigo) escono dal locale e si dirigono al parcheggio per recuperare le auto. Qui vengono avvicinati da un altro gruppo. Ancora non è chiaro quanti fossero i nuoviti: da una prima ricostruzione sarebbero stati quattro o cinque.