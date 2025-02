Inter-news.it - Nota tattica di Inter-Lazio: Arnautovic re della Coppa Italia

, una rubrica che mira a sottolineare un dettaglio, in positivo o in negativo, dell’ultima partita dell’: dopoparliamoprestazione di.RE DI– Questa edizioneha un protagonista preciso in casa. Si tratta di Marko. Il re. Titolare in entrambe le partite giocate nella competizione, in gol in entrambe le partite, tutte e due le volte con la rete dell’1-0. Con laperò ha deciso addirittura di strafare. Con una prova di intensità e voglia.VOGLIA DI DIMOSTRARE –è parso decisamente determinato fin dai primi minuti. Il suo pressing forsennato non è passato inosservato. Questa è la sua heatmap presa da Sofascore:La sua presenza così diffusa nasce proprio dai costanti movimenti in pressione e in ripiegamento.