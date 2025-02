Ilgiorno.it - “Nostos“. Se il viaggio è interiore

Negri, ritorno. Ma a che cosa e a che casa torniamo? Tutti abbiamo un’Itaca, da qualche parte, cui tornare. Ci torniamo così tante volte, in una vita, da non farci caso. Però così non vale. Perché una volta tornati ci prende la nostalgia per qualcos’altro, per un nostro altrove caro nel tempo e nello spazio. Forse è anche per questo che Ulisse ci ha messo così tanto a tornare a casa e regolare i conti tra cani e Proci. Anche a me capita, come a tutti, di essere un irrequieto e compulsivo viaggiatore di. Ristretto all’ambito milanese, ne avrei almeno un centinaio: la lampadina autunnale di un ortolano dalle parti del Museo della Scienza e della Tecnica, ad esempio. O il mistero di una piovosa via Zebedia, verso una gemellata Itaca di piazza Sant’Alessandro, che è anche un bivio per Praga.