Norma Cossetto figlia del patriarcato non va ricordata | il vergognoso no della sinistra toscana

La notizia ha dell’incredibile a arriva dalla rossa provincia di Livorno: i compagni negano l’evidenza pur di non rendere omaggio a, una delle vittime. A denunciare l’accaduto il deputato grossetano di Fratelli d’Italia Fabrizio Rossi. “Sono veramente vergognose e prive di fondamento storico le dichiarazioni riportate da Sara Brogioni, consigliera comunale e presidente commissione pari opportunità del comune di Campiglia Marittima (Livorno), che ha definito presunte e incerte, sia la storia che le violenze subite da, studentessa italiana, vittima delle foibe, prima torturata e violentata, e infine gettata in una foiba, dai partigiani comunisti jugoslavi nell’ottobre del 1943?.Negato lo spazio alla vittima del comunismo titino“Il tutto nasce – spiega Rossi in una nota – dalla richiesta del gruppo di minoranza in seno al consiglio comunale di Campiglia, di intitolare uno spazio comune a ricordo di