Non so cosa possa dare alla Ferrari ma probabilmente | Alonso feroce contro Hamilton un caso in F1

Il Mondiale di Formula 1 si avvicina. Oggi, mercoledì 26 febbraio, i primi test in Bahrain, non del tutto convincenti per la. Già, riflettori puntati sulle rosse, con Lewisarrivato al fianco di Charles Leclerc. Due fuoriclasse per puntare al titolo, a tutto, ammesso che la macchina li assista. Tra le auto rivali anche l'Aston Martin, dove è arrivato Adrian Newey, con tutta probabilità il più geniale dei progettisti su piazza. E al volante c'è uno come Fernando: insomma, sarebbe folle sottovalutare la scuderia. E proprio, dall'alto dei suoi 43 anni, si prepara a battagliare con una nuova generazione di piloti, molti dei quali non erano nemmeno nati quando lui esordì in Formula 1. Come sempre, l'asturiano è motivatissimo. E uno dei confronti diretti più appassionanti sarà proprio quello con, ormai 40enne.