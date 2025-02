Liberoquotidiano.it - "Non provate a dire che è un raccomandato!": Gigi Buffon, lo sfogo sul figlio Louis

Leggi su Liberoquotidiano.it

"L'ho lasciato libero di scegliere": Gianluigi, intervistato da Repubblica, lo ha detto a proposito delThomas, che giocherà nella Nazionale Under 18 della Repubblica Ceca, il Paese della mamma Alena Seredova, dopo essere stato convocato dal ct Vaclav Jilek. Al momento il giovane gioca come attaccante nel Pisa e di recente ha ricevuto la prima chiamata di Pippo Inzaghi con la prima squadra in Serie B. L'ex portiere azzurro e oggi team manager della nazionale di Spalletti ha spiegato anche come abbia fatto la Repubblica Ceca a convincere il: "Lui parla tre lingue, ceco incluso, ma non è questo il punto, Nedved e Poborsky, uno mio ex compagno e l'altro un ex collega che naturalmente conosco benissimo, sono stati molto carini e discreti nello stesso tempo. Per otto mesi hanno corteggiatoThomas, senza assillarlo.