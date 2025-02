Fanpage.it - “Non posso immaginare Miss Italia nelle sue mani”, le parole di Patrizia Mirigliani sul figlio Nicola nel docufilm Netflix

Leggi su Fanpage.it

In "non deve morire" emerge il confronto pesante trae suo nonno Enzo, i problemi di tossicodipendenza, il rapporto complesso e le differenze di visione con sua madre sul futuro del concorso di bellezza: "Vendere? Adesso, no".