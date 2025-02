Ilfattoquotidiano.it - “Non posso continuare in nessun caso”: l’avvocato di Puff Daddy si ritira dal caso. Sono emersi dettagli cruenti sul traffico sessuale e sulle violenze?

Colpo di scena sul “” di, in attesa del processo che aprirà i battenti il 5 maggio pere stupro. Il magnate dell’hip hop è rimasto quasi “solo”. Infatti uno dei due avvocati principali del suo team difensivo ha annunciato, con un certo sconcerto generale, di mollare il. Anthony Ricco ha comunicato dirsi dal team difensivo e pare che i motivi, avvolti nel segreto professionale e da diversi contratti firmati a prova di bomba, siano da ricondurre ai frequenti scontri con l’altro avvocato principale, Marc Agnifilo, del potentissimo studio Agnifilo. La moglie Karen sta difendendo Luigi Mangione, alle prese con l’accusa di aver ucciso, a New York, l’amministratore delegato di United Healthcare, Brian Thompson.“Sebbene abbia fornito a Sean Combs l’elevato livello di rappresentanza legale previsto dalla corte, inpotròa svolgere efficacemente il ruolo di avvocato per Sean Combs”, ha scritto Ricco ai media americani.