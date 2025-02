Liberoquotidiano.it - "Non parlo con te! Sei l'unico al mondo che...": Zverev in crisi contro Arnaldi perde la testa

Alexanderè riuscito nelle passate ore ad accedere al secondo turno del torneo Atp 500 messicano di Acapulco. Lo ha fatto battendo al debutto il nostro Matteocon il punteggio di 6-7(2) 6-3 6-4, in un match durato due ore e 46 minuti di gioco. Per il tedesco, numero due al, non è stata però una partita facile, soprattutto nelle battute iniziali. Il primo set perso con un brutto gioco e i nerviil giudice di sedia, per la sua decisione di affligergli un warning per violazione di tempo nel suo primo gioco al servizio della partita. Una decisione che ha mandato su tutte le furie il numero due del, che ha chiesto l'intervento del supervisor: "Non voglio parlare con te e sei l'unica persona alad aver dato un avvertimento per violazione di tempo nel primo game”, le sue parole.