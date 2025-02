Tuttivip.it - “Non doveva vedermi”. Grande Fratello, Helena scoperta con lui a fare ‘cose’ e scoppia a piangere

Il 25 febbraio, le telecamere delhanno immortalato un momento di forte emotività perPrestes. La modella brasiliana ha avuto un acceso sfogo dopo che qualcuno l’ha sorpresa in atteggiamenti intimi con Javier Martinez dietro una tenda della camera da letto. Pur desiderando maggiore riservatezza,è consapevole della natura del reality e non comprende la reazione infastidita del fidanzato quando la loro intimità viene interrotta dagli altri concorrenti.Negli ultimi giorni, la coppia ha vissuto momenti di tensione.non ha preso bene la lunga conversazione che Javier ha avuto con Zeudi e, in seguito, si è lasciata andare a un pianto liberatorio perché fatica a trovare un po’ di privacy all’interno della casa.Nel pomeriggio del 25 febbraio, Prestes ha cercato conforto nelle coinquiline Stefania e Amanda dopo che, secondo le indiscrezioni, Jessica l’avrebbe colta sul fatto con Martinez dietro la tenda.