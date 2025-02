Sport.quotidiano.net - Non chiamatelo ’traghettatore’. Il Modena di Mandelli dà garanzie

Leggi su Sport.quotidiano.net

Gli indizi ci sarebbero tutti. Dai numeri e dalla sintonia che si avverte attorno e dentro l’ambiente. Mancano ancora undici partite alla fine della stagione, può accadere ancora tutto e il contrario di tutto, ma se ildovesse chiudere il campionato in maniera positiva, abbiamo l’impressione che l’allenatore per la prossima stagione non ci sia da andarlo a cercare. Almeno questa è la sensazione, avallata da un palpabile affiatamento che si vede tra proprietà, dirigenza e staff tecnico attuale. Insomma, se si poteva pensare, all’indomani dell’esonero di Pierpaolo Bisoli, che Paolosarebbe stato solamente un. ‘pilota di traghetti’ per una o al massimo due giornate, i fatti stanno sinora invece dando ragione a una scelta lungimirante che si sta rivelando sinora azzeccata. Numeri? Eccoli.