Anteprima24.it - Nocera Inferiore, operazione della DIA: sequestrato il patrimonio ad un imprenditore

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiLa Direzione Investigativa Antimafia ha dato esecuzione ad un decreto di sequestro emesso dalla Sezione Riesame e Misure di Prevenzione del Tribunale di Salerno, su proposta congiuntaProcuraRepubblica di Salerno,ProcuraRepubblica die del DirettoreDIA, avente ad oggetto società, beni mobili e disponibilità finanziarie, ritenute nella titolarità o nella disponibilità di undi.Il destinatario del provvedimento è stato definitivamente condannato per estorsione nonché, in primo grado, dal Tribunale diper associazione mafiosa, reato poi dichiarato estinto per prescrizione dalla Corte di Appello di Napoli.Il decreto di sequestro è stato emesso all’esito delle risultanzecomplessa attività investigativa condotta dalla Sezione DIA di Salerno finalizzata alla ricostruzione del profilo di pericolosità sociale sia generica che qualificata del “proposto” (art.