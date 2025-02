Bergamonews.it - No allo streaming per donne in gravidanza, Fratelli d’Italia “scarica” il circolo di Treviglio: “Non è la linea del partito”

. A prendere le distanze da quanto successo nella serata di ieri, martedì 25 febbraio, nell’aula consiliare del Comune di, dove si è votato contro la mozione proposta da Matilde Tura di consentire alleino ai neo genitori di poter seguire i lavori dell’aula da remoto, non sono stati solo i partiti che notoriamente stanno all’opposizione rispetto a, in quota con la consigliera comunale Silvia Colombo, ma che lo stessoche, foglio alla mano, ha raccontato precisamente il perché, leggendolo, della contrarietà al testo presentato dalla capogruppo Dem. Ilinsorge, non fosse altro perché alla sua guida, e a quella del Paese, c’è Giorgia Meloni che ha sempre fatto dei concetti di una donna e madre il leit motive della sua personale narrazione.