Terzotemponapoli.com - NM Live – Napoli-Inter partita non decisiva, Lukaku? Può e deve fare di più

Leggi su Terzotemponapoli.com

de Giovanni, Massimiliano Esposito, Pià, Petrazzuolo, Montervino, Mignano e Mandato hanno partecipato a “MAGAZINE”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio, che approfondisce i temi proposti sul web daMagazine.Com, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Questi i loroventi riportati da TerzoTempo.Com:NM– de Giovanni: “Spero giochi Billing contro l’, Raspadori è una seconda punta, infortuni? La rosa delè corta, per lo Scudetto vedo una corsa a 4 con, Atalanta e Juventus”MAURIZIO DE GIOVANNI, scrittore: “Infermeria delpiuttosto piena dopo l’infortunio di Anguissa? Spero giochi Billing con l’, non mi è dispiaciuto con il Como. L’incognita è il suo minutaggio, Conte non utilizza i giocatori al di là dei minuti che hanno effettivamente nelle gambe, questo discorso vale anche per Ora e Okafor.