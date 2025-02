Quotidiano.net - Nigelli Imballaggi: leader nel packaging sostenibile in cartone e legno

Un’anima, all’avanguardia e totalmente green. Attenzione, però, perché il termine green "non si dice mica tanto per dire. Noi lo utilizziamo perché più green di noi, non c’è davvero nessuno". Giancarlo, amministratore delegato e fondatore disrl, azienda in provincia di Bologna che ènel settore del, sorride mentre pensa alla storia della realtà che, dal 1992, promuove soluzioni dio non inquinanti, proponendo alla clientela un’intera produzione diche segue l’orma del riuso e della sostenibilità. Un’impresa virtuosa che accende i fari sul complesso mondo deglie che mostra, a clienti e cittadini, che in realtà le confezioni dei nostri prodotti non sono "il demonio". Anche loro, infatti, possono essere amiche dell’ambiente, scegliendo i materiali ed elaborando e producendo soluzioni ad hoc ed eticamente e ambientalmente corrette.