Niente Giro delle Fiandre sulla Rai

Il, secondaClassiche Monumento della stagione nonché tra le gare più seguite dagli appassionati di ciclismo, quest’anno non sarà trasmesso dalla Rai. Per i non abbonati a servizi a pagamento, dunque, cala il sipario sull’attesa classica del Nord.2025 in esclusiva su Eurosport e Discovery+Per la prima volta, infatti, il– così come l’Amstel Gold Race – sia maschile che femminile non avrà una trasmissione in chiaro ma sarà esclusiva assoluta di Warner Bros. Discovery, attraverso Eurosport e Discovery+.Come da tradizione, ilsi svolge in Belgio la prima domenica di aprile; quest’anno sarà domenica 6 aprile 2025, con partenza fissata alle 9.45 fino al termine nel tardo pomeriggio. L’Amstel Gold Race si terrà invece domenica 20 aprile.