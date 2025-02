Ilgiorno.it - Nicole Berlusconi rinviata a giudizio per le “false” accuse a un centro ippico di Mapello

Bergamo –a Bergamo, figlia di Paolo e nipote dell'ex premier Silvio: è accusata di calunnia, diffamazione aggravata, violazione di domicilio e interferenze nella vita privata per quanto aveva denunciato sulCa' del Pianone dinel 2023. Il gip Stefano Storto ha infatti accolto le richieste del pm Giancarlo Mancusi. Secondo l'accusa,, che ha fondato la onlus Progetto Islander a difesa degli animali e in particolare i cavalli, insieme ad un'altra persona è entrata nel, scattando fotografie e non se ne è andata neanche quando la presidente di Ca' del Piantone le ha chiesto di allontanarsi. Con l'associazione ha poi presentato una denuncia alla Procura e inviato un esposto al Tribunale federale della Fise (la Federazione italiana sport equestri, ) accusando "falsamente" la presidente "sapendola innocente, del delitto di maltrattamento di animali, al solo scopo di impedirle la regolare conduzione del".