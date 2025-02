Formiche.net - Nezha 2, ecco il film che sfida Hollywood e ridefinisce il soft power di Pechino

Leggi su Formiche.net

L’anime cinese ““2 sta cambiando il gioco politico, ponendo unaagli Stati Uniti e all’Occidente che va ben oltre la tecnologia.Il mondo è stato scosso dall’improvviso successo di DeepSeek, l’intelligenza artificiale che ha superato i rivali americani a una frazione del costo. Tuttavia, le gare tecnologiche di DeepSeek sono spiegabili, gestibili e in qualche modo previste. Forse più impegnativo e minaccioso per il cuore del sistema occidentale è il successo deld’animazione cinese “2”, ispirato ad antichi racconti tradizionali. Ilsembra essere arrivato dal nulla ed è ancora largamente sottovalutato.È uscito in Cina il primo giorno del Capodanno cinese, il 29 gennaio, e in poche settimane ha incassato quasi 2 miliardi di dollari, battendo molti record. È diventato ild’animazione di maggior incasso di tutti i tempi, segnando la prima volta che unnon americano e non in inglese ha raggiunto questo traguardo.