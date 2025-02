Justcalcio.com - Neymar voleva essere “ma è ancora orgoglioso dei risultati di carriera

Leggi su Justcalcio.com

Sito inglese:ha ammesso che mentreil miglior giocatore del mondo, non è deluso dal nonil “re”.Al suo meglio,è stato confrontato con l’ex compagno di squadra del Barcellona Lionel Messi e l’icona del Portogallo Cristiano Ronaldo come uno dei migliori giocatori del gioco.Tuttavia, la suaè stata ostacolata da lotte per infortunio, in particolare negli ultimi anni, con alcuni fan che lo hanno etichettato come “il principe che nonre”.ha spazzato via l’affermazione di non volertra i migliori giocatori della storia, notando che non si aspettava di raggiungere il livello della compagna leggenda del Brasile Pele.“Non è che non volevoun re, è che per me c’è solo un re e questo è Pele”, ha dettoal Grefg.