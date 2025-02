Ilnapolista.it - Neymar: «Non è che non volessi essere un re, è che per me c’è un solo re ed è Pelé»

è di sicuro uno dei migliori giocatori del pianeta. Purtroppo non ha avuto la costanza per dimostrarlo. E da quanto a dichiarato in una intervista allo youtuber ‘The Grefg’ non sembra aver mai avuto l’intenzione di dimostrarlo. Ora O’Ney gioca nel suo vecchio club, il Santos dove sembra aver ritrovato la brillantezza di un tempo.«Non è che nonun re, è che per me c’è unre ed è. Sono successe tante cose, ho avuto molti infortuni che mi sono costati molto nella mia carriera e beh, Dio ha voluto così. Non ho motivo ditriste, anzi», ha spiegato.Sebbene avrebbe potuto segnare un’epoca, ‘Ney’ è contento di ciò che ha realizzato: «Sono molto contento della mia storia e della mia vita. Ho realizzato tutto ciò che sognavo, quasi tutto, ho persino realizzato cose che non avrei mai sognato.